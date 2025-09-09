Suspenden juicio por homicidio porque no se notificó al imputado

La Cámara del Crimen de Caleta Olivia volvió a ser este martes escenario de otro papelón administrativo y judicial.

Tuvo que suspenderse el juicio de un hombre de 42 años, Isaac Robles, imputado en el delito de homicidio culposo por haber atropellado con su automóvil a una jubilada docente Julia Casas de 77 años (foto), a fines de junio de 2023, causándole gravísimas heridas que provocaron su deceso.

El inicio del juicio oral y público estaba anunciado para las 09:00 y los familiares y amistadas de la víctima aguardaban en el hall de acceso a la sala de audiencias al igual que medios periodísticos.

Media hora más tarde fueron llamados a una sala interna donde se los notificó que el imputado no había recibido la notificación que se le cursó a través de la policía ya que al menos en dos ocasiones no lo encontraron en el domicilio legal que había fijado.

Esta es la segunda vez que se suspende ese juicio oral y público. La primera ocurrió en el mes de mayo ya que, irónicamente, en esa ocasión el imputado acusó recibo de la citación formal, pero por alguna razón los familiares de la víctima no fueron notificados.

Además, ya hay otros antecedentes de deficientes conexiones administrativas, judiciales y policiales en este mismo ámbito.

A modo de ejemplo, este medio recuerda que el inicio de otro juicio se vio demorado por al menos tres horas dado que el imputado que era esperado en la audiencia aún permanecía en la alcaidía de Pico Truncado ya que por motivos no aclarados se demoró la orden de traslado.

EL CASO DE LA DOCENTE

Isaac Robles conducía su auto particular alrededor de las ocho de mañana de la fecha indicada y atropelló a la docente Julia Casas, cuando la misma cruzaba caminando la avenida Eva Perón, frente al Hospital Zonal.

Había salido de una discoteca nocturna donde trabajaba como patovica e iba completamente ebrio ya que el test determinó que tenía 2,84 gramos de alcohol en sangre.

En declaraciones formuladas al portal digital InfoCaleta, poco antes de la hora anunciada para el juicio (que finamente volvió a suspenderse) , el hijo de la víctima, Claudio Cruz, exigió públicamente que Robles tenga una condena de cumplimiento efectivo para que este caso “siente un precedente” en la comunidad caletense.

También describió que los videos de las cámaras de seguridad del hospital revelan la crudeza del siniestro: “El auto viene directamente, no intenta esquivarla, no pisa el freno, la atropella y sigue. Las imágenes muestran que las luces de freno nunca se encendieron y que el vehículo se detuvo por inercia, según confirmó la pericia técnica”