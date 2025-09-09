Una mujer fue imputada en la provincia de Río Negro por presuntamente recibir y transferir dinero de la venta fraudulenta de un auto, en una maniobra que comenzó con la suplantación de identidad de un compañero de trabajo de la víctima a través de WhatsApp.

Imputan a una mujer por participar en una estafa de venta de autos

La acusación, formulada este lunes, es por el delito de encubrimiento por receptación sospechosa. Según la investigación, la mujer recibió el dinero de la estafa en su cuenta bancaria y lo transfirió de inmediato a otras dos cuentas, dificultando su rastreo.

El engaño a la víctima

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre que informó haber sido engañado luego de ver una publicación en redes sociales sobre la venta de un vehículo. Los estafadores suplantaron la identidad de un compañero de trabajo suyo a través de WhatsApp para generar confianza, lo que lo llevó a realizar la transferencia.

La evidencia, que incluye informes bancarios y del Renaper, confirma que el dinero de la víctima fue a parar a la cuenta de la mujer imputada, quien reside en la provincia de Buenos Aires.

Cargos y plazos de la investigación

La Justicia sostiene que la mujer, a pesar de las circunstancias sospechosas que rodeaban la operación, contribuyó a la estafa al mover el dinero rápidamente. El juez de Garantías a cargo del caso tuvo por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación penal.