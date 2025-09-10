Fallo novedoso: un tío deberá pagar la cuota alimentaria

Ante un padre deudor de la cuota alimentaria, la Justicia de Santa Fe apuntó al familiar más cercano y solvente para garantizar alimentos.

El juez de familia de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Marcelo Escola, determinó que un tío paterno deberá abonar la manutención de sus dos sobrinos.

El hombre, además de abonar la cuota alimentaria, también tendrá que pagar el 30% del aguinaldo, la cobertura social y los gastos extraordinarios.

El padre de los menores, quien no cumplió con su obligación desde la separación, no cuenta con empleo registrado ni bienes a su nombre.

Ante esta situación, se recurrió al tío de los niños, el pariente más cercano con capacidad económica para garantizar la subsistencia de los menores.