La Justicia ratificó la condena y ahora revisará la pena

La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia ratificó la culpabilidad de un hombre de Sarmiento condenado por abuso sexual agravado por el vínculo. Sin embargo, el tribunal ordenó una nueva audiencia para readecuar la pena debido a una modificación en la calificación legal del delito.

En un reciente fallo, los jueces Mónica García, Martín Montenovo y Ana Cecilia Codina de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia analizaron el caso y resolvieron que, si bien se confirma la culpabilidad del imputado por el delito de abuso sexual simple, la calificación jurídica debe ser reformulada. Según el tribunal, el delito debe ser considerado como abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ascendiente, en concurso real de dos hechos.

A raíz de esta decisión, la causa será devuelta a la oficina judicial de Sarmiento para que se designe un nuevo tribunal. Este nuevo tribunal tendrá la responsabilidad de realizar una nueva audiencia de debate de la pena, ya que la pena original de cinco años y seis meses de prisión debe ser revisada conforme a la nueva calificación.

El juicio oral y público que derivó en el veredicto de culpabilidad se llevó a cabo en junio de este año y fue presidido por el juez Jorge Novarino. Los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2020 y marzo de 2021 en la vivienda que el acusado compartía con las víctimas. Es importante destacar que el condenado ya cuenta con una sentencia previa por abuso sexual simple, con una pena de dos años y ocho meses en suspenso, dictada en 2022.

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal general Rita Barrionuevo, y las víctimas contaron con el acompañamiento del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D.).

¿Qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil?

El abuso sexual infantil es un delito grave que a menudo ocurre dentro del círculo familiar, dificultando que las víctimas puedan hablar al respecto. Ante cualquier sospecha, es fundamental actuar de inmediato y realizar la denuncia correspondiente.

Para ello, puedes dirigirte a las siguientes instituciones en Sarmiento:

Comisaría de la Mujer: Abierta las 24 horas.

Dirección: Ormachea n.º 15

Teléfono: (297) 4892104

Fiscalía: De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

Dirección: Avenida Ingeniero Coronel n.º 556

Teléfono: (297) 4898090 - (297) 4898067

Celular de guardia: (297) 4136155