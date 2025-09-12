Imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

Pepe Ochoa ahondó en más detalles al mostrar las imágenes de la ex de Demichelis en LAM: “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”.
“Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, explicó.
“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, dudó de la veracidad del video.
“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, detalló sobre cómo fue el encuentro que podría llegar a ser extramatrimonial.
El panelista de LAM se comunicó con el Juanjo Purata para preguntarle sobre su relación con la rubia y reveló que “en un momento existió un run run entre este futbolista y ella”.