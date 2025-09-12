Imágenes comprometedoras de Evangelina Anderson con un futbolista

En medio de los rumores que la vincularon con Leandro Paredes, el foco continúa nuevamente sobre Evangelina Anderson tras conocerse las imágenes comprometedoras de ella junto a un futbolista. Sin embargo, no se trata del jugador de Boca, sino del delantero mexicano de Club Tigres, Juanjo Purata.

Pepe Ochoa ahondó en más detalles al mostrar las imágenes de la ex de Demichelis en LAM: “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México”.

“Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con (Leandro) Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”, explicó.

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, dudó de la veracidad del video.

“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos”, detalló sobre cómo fue el encuentro que podría llegar a ser extramatrimonial.

El panelista de LAM se comunicó con el Juanjo Purata para preguntarle sobre su relación con la rubia y reveló que “en un momento existió un run run entre este futbolista y ella”.