En la secretaría de Trabajo no dejan de atender desempleados

El delegado Alberto Riquelme advirtió que hay casos que deberán resolverse en la Justicia y alertó sobre un aumento de despidos en diversos sectores.

El delegado local de la Subsecretaría de Trabajo, Alberto Riquelme, confirmó que este miércoles un grupo de alrededor de 15 trabajadores de la empresa PECOM se presentó en la dependencia para denunciar irregularidades en el pago de sus indemnizaciones.

“Lamentablemente cada vez hay más gente que viene a asesorarse”, sostuvo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz. Según explicó, los empleados señalaron que las sumas percibidas fueron considerablemente menores a las establecidas en los acuerdos firmados.

Riquelme aclaró que desde la Subsecretaría desconocían la existencia de esos convenios, ya que fueron rubricados de manera privada en distintas escribanías. En ese sentido, subrayó que “la mejor potestad que tienen estos trabajadores es llevar el reclamo a una instancia judicial porque el único que puede darle un revés a esto es un juez”.

El funcionario también advirtió que la situación no es aislada. “Tenemos muchísimas bajas en todos los rubros: petroleros, UOCRA, seguridad privada, servicio doméstico. Hay muchos empleadores que están atravesando situaciones de quebranto financiero”, señaló.