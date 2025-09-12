Viernes con 20 °C y primavera anticipada

Hoy, Comodoro Rivadavia se despide de la semana laboral con un pronóstico que anticipa un cambio gradual en las condiciones, principalmente marcado por el ascenso de la temperatura.

Durante la mañana, la ciudad se mantendrá con un cielo mayormente nublado, una constante que se mantendrá a lo largo de todo el día. En este primer tramo, las temperaturas se mantendrán en un agradable rango de 10°C, acompañadas por vientos suaves del norte con velocidades de 13 a 22 km/h.

Sin embargo, para la tarde se espera que la situación cambie significativamente. Las temperaturas ascenderán hasta los 20°C, pero este ascenso vendrá de la mano con un notable incremento en la intensidad del viento. Se pronostican ráfagas que podrían alcanzar los 60-69 km/h. La dirección predominante del viento continuará siendo el norte.

Finalmente, la noche mantendrá las condiciones de la tarde. La temperatura descenderá a 14°C, pero los vientos no darán tregua. Con ráfagas que seguirán en el rango de los 60-69 km/h, la sensación térmica se verá afectada.