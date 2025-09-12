Viernes con 20 °C y primavera anticipada

Durante la mañana, la ciudad se mantendrá con un cielo mayormente nublado, una constante que se mantendrá a lo largo de todo el día. En este primer tramo, las temperaturas se mantendrán en un agradable rango de 10°C, acompañadas por vientos suaves del norte con velocidades de 13 a 22 km/h.
Sin embargo, para la tarde se espera que la situación cambie significativamente. Las temperaturas ascenderán hasta los 20°C, pero este ascenso vendrá de la mano con un notable incremento en la intensidad del viento. Se pronostican ráfagas que podrían alcanzar los 60-69 km/h. La dirección predominante del viento continuará siendo el norte.
Finalmente, la noche mantendrá las condiciones de la tarde. La temperatura descenderá a 14°C, pero los vientos no darán tregua. Con ráfagas que seguirán en el rango de los 60-69 km/h, la sensación térmica se verá afectada.