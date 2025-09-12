Mantenimiento en la red de efluentes cloacales de Rada Tilly

Este sábado 13 de septiembre, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) realizará trabajos de mantenimiento en la Estación Principal de Bombeo de Rada Tilly, lo que podría generar ruidos molestos para los vecinos de la zona.

Según lo anunciado por el Departamento de Saneamiento de la SCPL, las tareas se llevarán a cabo desde las 2:00 de la madrugada hasta las 10:00 de la mañana. El mantenimiento forma parte del plan anual de la cooperativa para optimizar la red de efluentes cloacales de la localidad.

La estación de bombeo afectada se encuentra en las cercanías de la Avenida Coronel Francisco Seguí y la calle Combate Naval Monte Santiago. La SCPL advirtió a los vecinos que las maniobras del camión hydrovacuo podrían ocasionar ruidos molestos durante el período de trabajo.

Además, se informó que la realización de estas tareas está sujeta a que las condiciones climáticas sean favorables.