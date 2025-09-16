Murió Robert Redford a los 89 años

La leyenda de Hollywood falleció en su hogar en Utah; protagonizó clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President’s Men, y ganó el Oscar por Ordinary People.

Murió el reconocido actor, director y activista Robert Redford a los 89 años. Según indicó a su agente al medio The New York Times, el artista falleció esta madrugada en su casa de Utah, Estados Unidos. Protagonizó clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y All the President’s Men, y ganó el Oscar por Ordinary People.

Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, afirmó al mismo medio que el intérprete había fallecido mientras dormía, pero no dio más detalles sobre las causas.

Además de su protagónico en películas que se volvieron éxitos alrededor del mundo -tal como Indecent Proposal, junto a Demi Moore- también era conocido por su papel como impulsor de la industria del cine independiente. Fue uno de los principales promotores del festival de Sundance, que se convirtió en una referencia para las películas producidas fuera de los grandes estudios cinematográficos en Estados Unidos.