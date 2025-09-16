La UNPSJB convoca a un apagón y marcha federal

La universidad se suma a la movilización nacional de este miércoles para visibilizar la situación de las casas de estudio públicas. Habrá un apagón de cinco minutos este martes.

La comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) –docentes, estudiantes, trabajadores- organizó una serie de actividades en apoyo a la educación pública, que incluyen un apagón simbólico y una marcha federal.

Este martes, a las 20 horas, se realizará un apagón de cinco minutos como gesto de respaldo a la universidad pública. La acción busca visibilizar la situación que atraviesan las instituciones de educación superior en todo el país, luego del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento sancionada por el Congreso. No obstante, la misma será insistida este miércoles por la Cámara de Diputados de la Nación. Para ello, hay que revertir el veto de Milei y elevar la ley al Senado para que haga lo propio. Tal como ya ocurrió con la Ley de Emergencia para personas con Discapacidad.

La convocatoria de la UNPSJB continuará mañana miércoles con una concentración general a partir de las 15 horas. A las 16 comenzará la marcha federal que recorrerá las calles de Comodoro Rivadavia y culminará en el Centro Cultural. La actividad se replicará de manera simultánea en las cuatro sedes de la universidad (además de Comodoro, Trelew, Esquel y Puerto Madryn) e incluirá diversas propuestas impulsadas por la comunidad educativa.

En este contexto, Walter Carrizo, vicerrector de la UNPSJB, destacó que, pese a las dificultades presupuestarias, la institución mantiene su funcionamiento: “La universidad funciona, aunque estamos piloteándola”. Además, subrayó la necesidad de “ajustar los valores permanentemente para atender no solo la docencia, sino también el bienestar universitario”.