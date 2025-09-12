Universitarios marchan el miércoles en todo el país

Será en rechazo al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Las distintas confederaciones sindicales de docentes universitarios y de nodocentes, como CONADUH, CONADU, FEDUN y FATUN, resolvieron que marcharán el miércoles. Será en repudio al veto que el presidente Javier Milei fijó contra la Ley de Financiamiento de las Universidades, sancionada por el Congreso.

De ese modo, la Marcha Federal Universitaria se realizará el miércoles en Buenos Aires, con una movilización hasta el Congreso. Y se replicará, en simultáneo, en distintas ciudades del país.

En el caso de Chubut, docentes, nodocentes, estudiantes y graduados se movilizarán con apoyo de la comunidad en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel, las cuatro ciudades en las que tiene sedes la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Se aguarda que las movilizaciones sean tan masivas como las dos marchas federales que se desarrollaron en 2024 para repudiar los recortes de fondos a la educación universitaria, pública, gratuita y de excelencia.