Tras asegurar que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña, Agustín Franzoni pidió perdón

El influencer estuvo en el ojo de la tormenta por un polémico comentario que hizo sobre su expareja. Ella lo llevará a la justicia.

“Por si mañana valen una fortuna”. Agustín Franzoni generó polémica en las redes sociales y en el entorno de Flor Jazmín Peña cuando aseguró que guarda fotos y videos íntimos de su expareja.

El escándalo comenzó en el ciclo de streaming Circuito Cerrado de La Casa. Los integrantes del programa comenzaron un juego sobre situaciones con sus exparejas y si las harían o las siguen haciendo. Uno de los tópicos fue “Guardar fotos íntimas de tu ex” a lo que Franzoni afirmó que sí lo hizo y justificó: “por si mañana valen una fortuna”.

Pese a que nunca dijo que se trataba de su ex Jazmín Peña, los usuarios tomaran cartas en el asunto y se mostraron molestos por las declaraciones del influencer.

La mismísima bailarina salio al cruce de su expareja y en diálogo con Ángel de Brito contó: “Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice y tampoco puedo creer como nadie de ahí le frena el carro y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quien habla”.

“No se que tan chiste es porque hasta lo siento como una amenaza, está diciendo que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera”, siguió enojada por la situación y advirtió que “no va a quedar otra que recurrir a la Justicia”.

Las disculpas de Agustín Franzoni

Después de tantas repercusiones por sus dichos sobre los videos íntimos de Flor Jazmín Peña, el influencer rompió el silencio e hizo un descargo.

“Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma”, dijo.

“Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire”, concluyó en su descargo.