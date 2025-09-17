La víctima logró huir y alertar a los vecinos, quienes la asistieron y la acompañaron a radicar la denuncia. El imputado fue detenido tras un allanamiento y permanece bajo investigación por tentativa de femicidio.

Una mujer escapó de un intento de femicidio y el agresor quedó detenido

Un grave episodio de violencia de género conmocionó a Lago Puelo este martes. Una mujer logró escapar de la agresión de su ex pareja y, gracias a sus gritos de auxilio, recibió ayuda inmediata de vecinos que intervinieron y la acompañaron hasta la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la víctima pudo salir por sus propios medios, fue contenida por personas cercanas y recibió atención médica tras el ataque.

Ante la denuncia, la Fiscalía de Lago Puelo dispuso un operativo urgente. La funcionaria de guardia Eugenia Castro, bajo la supervisión de la fiscal Débora Barrionuevo, solicitó al juez de turno la autorización para un allanamiento, requisa personal y detención del acusado.

Durante la madrugada, efectivos policiales aprehendieron al imputado en su domicilio. Del procedimiento participaron también el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer y el fiscal Nicolás Vasiliev.

El hombre permanece detenido y la Fiscalía adelantó que pedirá la prisión preventiva en la audiencia de formalización de la investigación. La causa está caratulada como tentativa de femicidio y sigue bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Ministerio Público Fiscal