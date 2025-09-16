En la costanera, estudiantes del Profesorado de Artes Visuales realizaron una intervención que combinó danza, vestuario y paisaje para transformar el espacio público en una experiencia sensorial única.

La costanera se llenó de 'Seres de Nubes' y poesía en movimiento

La tarde del sábado 13 de septiembre, la costanera de Comodoro se convirtió en escenario de una propuesta artística que sorprendió a transeúntes y curiosos. La intervención colectiva, titulada "Seres de Nubes", fue realizada por estudiantes de cuarto año del Profesorado de Artes Visuales, en el marco del Taller de Arte Público.

La obra combinó danza, vestuario y maquillaje en una puesta que buscó mimetizarse con el paisaje. Las intérpretes, vestidas y maquilladas en tonos suaves, dieron vida a figuras etéreas que parecían flotar en el aire. Los movimientos coreográficos, ligeros y fluidos, evocaron el vaivén del viento y la forma cambiante de las nubes, generando un ambiente onírico que transformó la rutina de la costanera en un momento de contemplación colectiva.

Sin título-1

Además de la intervención en vivo, el Taller de Imagen Digital participó registrando fotográficamente la experiencia, asegurando que la obra pueda ser compartida y revisitada.

Las profesoras Carolina Barrientos y Cintia Blanco, responsables del Taller de Arte Público, junto a Néstor Morey, a cargo de Imagen Digital, destacaron la importancia de llevar el arte a los espacios abiertos, promoviendo encuentros inesperados entre la creación artística y la comunidad.