9° Feria del Libro Punk y Derivadxs: inscripciones abiertas y rifa solidaria

El 11 y 12 de octubre, Caleta Olivia será sede de la Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica. La organización convoca a feriantes y actividades culturales, al tiempo que impulsa una rifa para financiar el sonido y el alojamiento, pilares de este encuentro autogestivo.

La Feria del Libro Punk y Derivadxs Patagónica celebrará su novena edición el 11 y 12 de octubre en Caleta Olivia, Santa Cruz, consolidándose como uno de los espacios contraculturales más relevantes de la región. Desde su nacimiento, la feria se caracteriza por ser un espacio de encuentro itinerante y autogestivo, que cada año rota de ciudad con el objetivo de expandir redes y visibilizar expresiones culturales que suelen quedar fuera de los circuitos oficiales.

En esta nueva edición, la organización anunció dos ejes centrales: la apertura de inscripciones y la venta de una rifa solidaria. Por un lado, la convocatoria está abierta para feriantes, colectivos culturales, artistas y talleristas que deseen participar con propuestas enmarcadas en la feria. Por otro, se lanzó una rifa con el objetivo de reunir fondos para cubrir los costos de sonido y de alojamiento para invitados.

La rifa solidaria cuenta con 10 premios conformados por donaciones de artistas y emprendimientos locales, tiene un valor de $5.000 y puede abonarse a través de Mercado Pago (alias: feriapunk2025). El sorteo se realizará durante los días de la feria. Además, próximamente se pondrá a la venta una edición especial de remeras con el logo de la feria. Como cada año, se invita a la comunidad a participar en la creación de flyers y afiches promocionales, que luego pasan a formar parte de la muestra visual permanente de la feria.

Quienes deseen inscribirse o proponer actividades pueden hacerlo escribiendo a [email protected] o completando el formulario disponible en el enlace de la biografía de sus cuentas oficiales: Instagram-Facebook.

Embed - Feria Punk Patagónica on Instagram: " RIFA PUNK Con tu compra colaborás para que se pueda llevar a cabo la novena edición de la Feria del Libro Punk Patagónica 9 PREMIOS / 9 GANADORXS * cd's, cassettes y fanzines de Aktivate Distro * tintura y sticker de @tiendita.macabrx + gorra de @_the_munchies_cr * estampa de @vuelonocturno.art + teléfono auricular de @sanmusicas * tatuaje de 5cm de @calvatattoo * cds y k7s de Nosebleed Records * cd y libro de @tiendaunification * remera con estampa a elección de @cosmic.estampas + fanzines de @cabraediciones * remera de la feria del libro punk patagónica y vaso metálico de @explosion_humana_distrografica Bonus: cuaderno de negación aporte de @frankapinta + fanzines de @shirleytemperleyzine + 2 libros de @facongrandelibros + bordado de @lachica_deltarot Valor: $5.000 *sortea el 12 de octubre en el evento, los gastos de envío corren por cuenta de cada ganador/a ALIAS Mercado Pago: feriapunk2025 Nos mandás el comprobante por privado y elegís tu número Gracias a todxs lxs que donaron los premios!" View this post on Instagram A post shared by Feria Punk Patagónica (@feriapunk)

La entrada será a beneficio de la Fundación Murga Franca, que administra el espacio, y consistirá en un artículo de limpieza o bien una colaboración voluntaria. Además de la feria de libros y materiales independientes, la programación incluirá talleres, presentaciones artísticas y una muestra de afiches. La información detallada sobre la grilla de actividades y artistas se difundirá en los próximos días a través de las redes sociales oficiales.