Sarao: un cruce artístico que sigue recorriendo la ciudad

Este viernes 12 a las 21:00, la sala Ma´ Qué Teatro de avenida Roca 1195 recibirá la propuesta que recorre la región, combinando boleros, tango, música popular y dibujo en vivo.

El espectáculo “Sarao”, estrenado en la Feria del Libro 2024 de Comodoro Rivadavia, se presenta este viernes 12 a las 21:00 en Ma Qué Teatro, ubicado en avenida Roca 1195. La obra propone un recorrido por la Patagonia a través de la fusión de boleros, tango, música popular, teatro e ilustración en vivo.

Desde su debut, “Sarao” se consolidó como un espectáculo singular que une disciplinas y generaciones. La propuesta ya se presentó en distintos espacios de la región, como el Cine Teatro Astra, el Museo del Petróleo, la sala Actitud Pandora, Patio Ilustrado y los centros culturales de Comodoro, Sarmiento y Rada Tilly.

El corazón de la puesta está en la combinación de trayectorias y talentos distintos. El músico César Fabián Fredini aporta su experiencia en folklore, tango y música popular, con un recorrido que incluye dirección coral y proyectos líricos como Amistad Sur y Malagma. La potencia del canto y el teatro musical llega de la mano de Karina Sovier, cantante lírica y actriz con formación en Buenos Aires, que ha transitado por la ópera, la música barroca y la docencia.

El costado performático y lúdico lo encarna Rodrigo Barriga, actor, músico y clown, cuya energía escénica imprime frescura a la obra. En esta edición se suma como invitada la joven violinista Mariana Agesta, de 21 años, quien comenzó a tocar en plena pandemia y hoy integra la Orquesta Sinfónica de la UNPSJB, la Orquesta de Tango de Comodoro y la banda del folklorista Carlos “Pajarito” Armella.

El universo visual está a cargo de Lili Ostrovsky, ilustradora y caricaturista comodorense. Tras vivir más de dos décadas en Brasil, donde participó en proyectos culturales y solidarios junto a artistas internacionales, Ostrovsky regresó a su ciudad natal y dio forma, junto con otros creadores, al proyecto Sarao Canciones Ilustradas. En escena, fusiona el dibujo en vivo con la música y la poesía, generando un cruce artístico que transforma cada función en una experiencia única y colectiva.

Con esta diversidad de lenguajes y sensibilidades, “Sarao” invita al público a mirar, escuchar y sentir el arte desde nuevas perspectivas, consolidándose como una propuesta que conecta generaciones y disciplinas.