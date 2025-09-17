La Fiscalía de Sarmiento formalizó este lunes la investigación penal contra un hombre de 67 años, identificado como D.M.B., acusado como presunto autor del delito de abuso sexual simple, en un contexto de violencia de género y vulneración de derechos de la niñez.

Violencia de género y abuso sexual en Alto Río Senguer: imputan a un hombre de 67 años

Según expusieron la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, los hechos habrían ocurrido entre agosto y septiembre de 2023 en la localidad de Alto Río Senguer. Con base en estas acusaciones, el juez penal Ariel Quiroga hizo lugar a la apertura de la investigación preparatoria de juicio, tomando en cuenta el relato de la Fiscalía y la calificación legal provisoria.

Durante la audiencia, Bernardi describió los hechos a investigar, detalló las evidencias recolectadas hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. Asimismo, pidió la ampliación de la medida de prohibición de contacto y acercamiento entre el imputado y la víctima.

Por su parte, el abogado particular del sospechoso, Herminio Gonzáles Meneses, indicó que no formulará objeciones a los planteos realizados por las representantes del Ministerio Público Fiscal.

La causa quedó en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía de Sarmiento.