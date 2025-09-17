Violencia de género y abuso sexual en Alto Río Senguer: imputan a un hombre de 67 años

Según expusieron la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, los hechos habrían ocurrido entre agosto y septiembre de 2023 en la localidad de Alto Río Senguer. Con base en estas acusaciones, el juez penal Ariel Quiroga hizo lugar a la apertura de la investigación preparatoria de juicio, tomando en cuenta el relato de la Fiscalía y la calificación legal provisoria.
Durante la audiencia, Bernardi describió los hechos a investigar, detalló las evidencias recolectadas hasta el momento y solicitó un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. Asimismo, pidió la ampliación de la medida de prohibición de contacto y acercamiento entre el imputado y la víctima.
Por su parte, el abogado particular del sospechoso, Herminio Gonzáles Meneses, indicó que no formulará objeciones a los planteos realizados por las representantes del Ministerio Público Fiscal.
La causa quedó en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía de Sarmiento.