El ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz y el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García encabezaron la ceremonia.

La Banda de Música de la Policía del Chubut celebró sus 69 años en un emotivo acto

Con las presencias del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, y el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, junto a otras autoridades, se conmemoraron los 69 años de trayectoria de la Banda Mayor de Música de la fuerza provincial.

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Rawson con el acompañamiento de la subsecretaria de Seguridad, Lucrecia Sotz; el subjefe de Policía, comisario general Mauricio Zabala; además del subsecretario de Seguridad Vial, Cesar Vargas; directores que componen la Plana Mayor; el subsecretario de Cultura del Gobierno del Chubut, Osvaldo Labastié; funcionarios de la cartera de Seguridad y Justicia, de la Municipalidad de la ciudad capital y ex-Directores de la Banda junto a familiares de los músicos.

“Nos representan de la mejor manera en cada lugar donde se presentan”

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, reconoció la constancia y compromiso de la banda que recorre “los cuatro puntos cardinales de la provincia” para representar a la Policía del Chubut.

“Nos representan de la mejor manera en cada lugar donde se presentan. Son músicos increíbles, no sólo por los sonidos marciales que emiten sino también por el carrusel que nos hizo tan famoso a nivel nacional”, afirmó.

A continuación, también destacó “la calidad de sus interpretaciones como la visualidad de sus desfiles”.

“Son un orgullo para la policía y para la comunidad porque alegran los barrios con su música en la vía pública” añadió y remarcó que “ustedes tienen vida propia y representan a la policía en cuanto a la comunión y a la unidad. Cuando trabajan juntos, son excelentes porque es el espíritu de la Policía del Chubut”, subrayó.

Reconocimientos y menciones especiales

Se entregaron presentes institucionales al oficial inspector (RE) Darío Trinidad quien fue el Director de la Banda de Música entre el año 2011 hasta el 2019; a los familiares de Conrado Nahuelhual quien fue el Director entre 1994 hasta el 2004 y para el actual Director, oficial inspector Darío Quintramán.

Asimismo, se reconoció a las primeras mujeres que integraron la Banda desde el 2004 como también a los mejores músicos, los mejores compañeros y a la mejor asistencia.

Quintramán le entregó una placa al encargado del Departamento Inspección de Obras, Fabián Tardón en representación de Obras Públicas por las refacciones en las instalaciones propias donde la Banda de Música de la Policía del Chubut tiene su sede fija en la capital provincial.

“Disciplina, sacrificio, amor al arte y servicio a la comunidad”

Darío Quintramán, Director de la Banda, recordó la historia musical que se fue conformando, durante casi seis décadas “con la pasión, el esfuerzo y la dedicación” de cada músico.

“Cada nota refleja disciplina, sacrificio, amor por el arte y servicio a la comunidad” señaló, y dedicó palabras de agradecimiento a las familias porque “son el motor silencioso” y “pilar fundamental” para que los músicos puedan cumplir con sus compromisos.

“Deseo que este 69 aniversario represente el legado que construimos juntos y, principalmente, que la música continúe como el puente que nos conecta con las emociones, nuestra historia, con la Patria y con el futuro que soñamos para la institución y la Provincia”, concluyó.