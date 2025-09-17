Detenido tras robar en una vivienda de calle Bouchardo

El hecho ocurrió este martes por la tarde cuando el sospechoso ingresó a una casa luego de romper una ventana.

Un hombre fue detenido este martes cerca de las 19:10 en la zona de calle Bouchardo, en jurisdicción de la Seccional Segunda, luego de ser sorprendido mientras intentaba escapar con elementos sustraídos de una vivienda.

Según se informó desde la comisaría ubicada en Rivadavia y Viamonte, el sospechoso había ingresado a la propiedad tras provocar daños en una de las ventanas traseras del domicilio. Allí logró llevarse una lámpara, pero fue interceptado por un testigo que dio aviso a la Policía.

Minutos más tarde, efectivos que realizaban recorridas preventivas acudieron al lugar y concretaron la aprehensión. El detenido quedó a disposición de la Justicia.