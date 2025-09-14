Con un pedido de captura sobre su persona, se escondía en la Fracción XV

En horas de la noche del sábado, alrededor de las 23:10, personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia concretó la detención de un hombre de 27 años sobre el que pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Código 3518, manzana 50, lote 19, del barrio Fracción XV, donde los efectivos policiales cumplían con una diligencia judicial. Allí identificaron al sujeto, cuyos datos fueron verificados en el sistema judicial, confirmando que presentaba un pedido de captura emitido por la jueza penal Daniela Arcuri.

De inmediato, el hombre fue detenido y trasladado a la dependencia policial. En el caso intervino el Ministerio Público Fiscal, representado por Franco Tavano, mientras que la oficial judicial Daniela Gómez informó la situación a la jueza penal de turno, Raquel Tassello.