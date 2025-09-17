El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Policiales
  2.  |  INSEGURIDAD
 - 
Intentaba robar un medidor de gas en las 1311 Viviendas

El hecho ocurrió en horas de la tarde sobre calle Cabo Valdéz. El sospechoso fue sorprendido, manipulando la instalación con una herramienta.

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde en el barrio Isidro Quiroga, acusado de intentar sustraer un medidor de gas.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 17 horas, cuando un llamado telefónico alertó a la Policía sobre la presencia de un sujeto que manipulaba una conexión en calle Cabo Valdéz.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta constataron que el individuo ejercía fuerza con una herramienta tipo “pico de loro”, desajustando las tuercas y moviendo el medidor.

De inmediato se procedió a su aprehensión, evitando así que el robo se concretara. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Imagen de WhatsApp 2025-09-17 a las 20.21.37_9a3c92d4

Fuente:

