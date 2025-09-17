Lucía Luzbenia Morales, de 75 años, había sido hallada el lunes en grave estado en su departamento.

Murió la mujer rescatada en estado de abandono en las 1008 Viviendas

La mujer de 75 años que había sido rescatada el lunes en estado de abandono en el barrio 30 de Octubre murió anoche en el Hospital Regional, donde permanecía internada en grave estado.

Se trata de Lucía Luzbenia Morales, quien había sido encontrada en su departamento del Sector 1, Edificio 10, tras un operativo conjunto de la policía y bomberos. Vecinos habían alertado por su ausencia durante varias semanas y por un fuerte olor que provenía de la vivienda.

Al ingresar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba tirada en el suelo, aún con signos vitales. Fue asistida en primera instancia por personal del Centro de Salud 30 de Octubre y luego trasladada al Hospital Regional, donde finalmente perdió la vida en la noche del martes.

Por el momento, se desconoce si la mujer tenía familiares en Comodoro Rivadavia. El caso -según publica Del Mar Digital- quedó bajo investigación de la Policía Comunitaria, que ya había intervenido tras el primer hallazgo.