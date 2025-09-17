El dueño de “El Chiki” contó que en menos de 24 horas recibieron cientos de currículums para cubrir una vacante de ayudante de carnicero durante francos.

Una carnicería del Abásolo recibió más de 200 postulaciones por un puesto

La fuerte necesidad de trabajo volvió a evidenciarse en Comodoro Rivadavia tras la convocatoria de una carnicería local que buscaba cubrir un solo puesto.

Rubén, propietario de Carnicería “El Chiki”, ubicada en el barrio Máximo Abásolo, relató en diálogo con FM La Petrolera que “el domingo a la noche publicamos que necesitábamos un ayudante de carnicero para los francos y el lunes se acercó mucha gente, con muchas necesidades, buscando trabajo”.

El comerciante detalló que la respuesta fue inmediata y masiva: “Recibimos 150 currículums de mujeres y más de 50 de varones. En algunos casos hay personas sin experiencia, pero con muchas ganas de trabajar”.

Si bien destacó la actitud de los postulantes, aclaró que sólo cuentan con una vacante. “Ya tenemos un equipo armado, por lo que este puesto será únicamente para cubrir francos”, señaló.

Finalmente, reconoció que no esperaban semejante repercusión. “Nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que se presentó en tan poco tiempo”, concluyó.