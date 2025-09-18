Quién es el nuevo novio deportista de Laurita Fernández

Laurita Fernández volvió a ser noticia, esta vez por un vínculo sentimental que la relaciona con un deportista. El nombre que apareció en escena es el de Nicolás Lazo, jugador de vóley del club Ciudad de Buenos Aires, con quien la conductora habría comenzado un romance en los últimos meses.

La información la dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), donde precisó que el vínculo entre ellos todavía no es formal: “Es un chongueo de invierno hasta ahora”, aclaró. Sin embargo, el periodista señaló que el joven ya dio señales de estar muy entusiasmado con Laurita Fernández. “Nicolás se destaca en este deporte. Me dicen que ya la vio dos veces en el teatro. Se vieron por lo menos una vez en el departamento de él me dicen y también lo que me aseguran que él está re enamorado de Laurita”, aseguró.

Consultado sobre el tema, Lazo negó la relación. Etchegoyen explicó: “Él me desmiente conocer a Laurita. A esta hora se siguen en redes sociales y me dicen todo lo que te cuento, pero vamos a esperar a ver si prospera esto. No imaginen formalidad. 100% chongueo”.

Este dato llega después de otros rumores que involucraron a la actriz semanas atrás. En su columna de Infobae En Vivo, el mismo periodista había contado que Laurita fue vista en un boliche de Palermo muy cerca de Adolfo Martínez, licenciado en Educación Física. Según detalló entonces: “Me cuentan que ella salió del boliche 10 minutos antes que él. Estaban con sus grupos de amigos, pero era para despistar a la gente”.

La versión incluía más detalles: “Me aseguran que se fueron al departamento de él en Capital. Ella lo sigue en las redes, en su cuenta personal y profesional. Ã‰l ya le contó a sus amigos que se vieron dos veces”. A eso se sumó que “amigas de ella eran las intermediarias en la charla en el boliche, y se hablaban por privado en el celular”.

Por ahora, Laurita Fernández mantiene el silencio. Lo único seguro es que el nombre de Nicolás Lazo se instaló como el candidato más firme en medio de las especulaciones, y el tiempo dirá si la relación pasa de un “chongueo” a algo más serio.