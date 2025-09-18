Denuncian vaciamiento en la emisora LU4

Cecilia Bari, secretaria general de ATRANA, se refirió al estado crítico de los medios públicos y, en particular, a la situación de LU4 y Radio Nacional Comodoro Rivadavia.

En una diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Cecilia Bari sostuvo que “nosotros hicimos una denuncia a la empresa por este corte de energía por facturas impagas desde noviembre de 2024. O sea que estamos hablando de que la empresa de energía aguantó mucho tiempo la situación y bueno, es evidente que ha llegado a un punto donde el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de eso”.

Y agregó: “El problema de Comodoro está enmarcado en una situación más general del abandono total de las radios nacionales. Tienen que cerrar los fines de semana porque no hay personal y a los trabajadores existentes no les quieren pagar horas extras. Dejan de transmitir cosas fundamentales porque no pueden estar al aire por este problema”.

Según Bari, lo que se vive hoy en LU4 y otras emisoras del país no es un hecho aislado, ya que “estamos denunciando un vaciamiento, una profundización de un vaciamiento que viene hace muchísimos años en las radios nacionales, pero esta es una profundización con intenciones de ir al fondo y dejar a Radio Nacional como una repetidora”.

“En Comodoro el edificio necesita muchas reparaciones, pero fundamentalmente necesita que urgente le devuelvan la luz. Pero la radio igual está transmitiendo porque conectan el R1 desde la planta transmisora. O sea que están transformando en repetidora a una emisora importantísima y con una historia de inserción en la localidad enorme”, indicó.

Consultada sobre si esta situación se repite en otras emisoras del país, contestó: “Sí. Tenemos radios fuera del aire por falta de antenas, por falta de transmisores. Tenemos muchos problemas en todo el país”.

“Nosotros hicimos la denuncia en Radio Nacional, pedimos una reunión con el director para tratar este tema y todavía no nos ha recibido, así que es evidente que para ellos no es un problema a resolver con cierta urgencia”, sostuvo.

Además los problemas estructurales, Bari puso el foco en la crítica situación salarial que atraviesan los trabajadores de Radio Nacional: “Nosotros tenemos básicos de 440 mil pesos, un salario conformado de indigencia, ni siquiera ya de pobreza, y eso es expulsivo para los trabajadores porque esas horas pueden rendir más en algún otro lado. Eso también lo denunciamos como parte del vaciamiento del que es cómplice toda la burocracia sindical que no firma paritarias que representen las necesidades de los trabajadores”.

Finalmente, sobre el caso particular de Comodoro Rivadavia, la dirigente remarcó que la mudanza prevista para LU4 y Radio Nacional hacia un mismo edificio también se da en condiciones preocupantes.

“Es un edificio que está en condiciones precarias, que hay que ver si puede absorber la cantidad de trabajadores que quieren sumar y que ahora no tiene luz. Así que es una mudanza en detrimento aún más de las radios nacionales de Comodoro”, concluyó.