Luego de una persecución fue aprehendido en la terminal de ómnibus. Tenía en su poder 26 gramos de cannabis sativa, fraccionada en envoltorios de nylon.

Llevaba marihuana y huyó al ver a la policía

Pasadas las 17 de este jueves, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia detuvo a un hombre que llevaba droga.

Todo comenzó cuando en un control de rutina, policías intentaron identificar a un hombre que se desplazaba por el Centro. Este huyó, pero finalmente fue aprehendido en la terminal de ómnibus de larga distancia.

Al momento de su aprehensión, al sospechoso se le cayó una lata que contenía varios envoltorios de nylon, con una sustancia verde en el interior.

Se solicitó la intervención de personal de Drogas Peligrosas quienes mediante la utilización de reactivos químicos, constataron que la sustancia era cannabis sativa.

Se trataba de un total de 23 envoltorios, con un peso total de 26 gramos.

La Justicia Federal dispuso la imputación en libertad del hombre.