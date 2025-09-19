Operativo antidrogas en Piedra Buena: 14 demorados

En horas de la madrugada de este viernes, la Policía de Santa Cruz allanó cuatro domicilios particulares en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, en el marco de una causa por narcotráfico.

El informe oficial difundido por la División Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial indica que alrededor de las tres de la madrugada, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, actuando bajo directivas del fiscal general de Río Gallegos, Julio Zárate, ejecutó un amplio operativo policial en esa localidad relacionado con una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.

Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en cuatro domicilios ubicados en Gobernador Gregores al 100; Barrio 118 Viviendas; Benigno Fernández al 600 y Gobernador Lista al 200, con apoyo logístico y preventivo en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

La coordinación permitió sorprender a los investigados, reduciendo riesgos y asegurando la integridad de los equipos intervinientes.

En el transcurso de las medidas, se concretó además la demora de una persona mayor de edad en la vía pública y la requisa de un vehículo vinculado a la investigación.

El procedimiento arrojó como resultado la demora de14 personas entre mayores y menores de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

También se logró el secuestro de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) preparadas para su comercialización, junto con una importante suma de dinero en efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dispositivos informáticos y demás objetos de interés para la causa.

El operativo contó con el apoyo de Fuerzas Especiales Zona Sur, la División Narcocriminalidad Puerto San Julián y las Divisiones Comisaría Primera y Segunda de Comandante Luis Piedra Buena, unidades que trabajaron en conjunto bajo un esquema de despliegue que incluyó tareas de seguridad perimetral y apoyo en los ingresos a los inmuebles.

La supervisión de los procedimientos estuvo a cargo del Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Director General de Investigaciones y el Jefe del Departamento Investigación del Delito Organizado Zona Centro, quienes acompañaron las actuaciones en terreno.

Finamente se reiteró que “con este operativo, la Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su compromiso en la prevención y persecución del narcotráfico, actuando en coordinación con la justicia y desplegando recursos humanos y materiales en beneficio de la seguridad de la comunidad”.