Santa Cruz tiene su stand en la Expo Argentina Oil & Gas

El Gobierno de Santa Cruz inauguró el martes su stand en la Expo “Argentina Oil & Gas 2025”, que se realiza en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto fue encabezado por el ministro de Energía y Minería, ingeniero Jaime Álvarez; quien estuvo acompañado por su par en la cartera de Trabajo, Ezequiel Verbes; el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera; los senadores nacionales Natalia Gadano y José María Carambia y el diputado provincial Santiago Aberastain, asistiendo también el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, entre otros invitados especiales.

En ese marco, el ingeniero Álvarez señaló que “la presencia de Santa Cruz en esta exposición es un paso estratégico para mostrar el potencial energético de nuestra Provincia, y generar nuevas oportunidades de inversión que fortalezcan el desarrollo hidrocarburífero”.

Asimismo, remarcó que “Santa Cruz atraviesa una etapa de ordenamiento y recuperación de áreas, lo que nos permite abrir la puerta a nuevos actores, y garantizar que los recursos de nuestra tierra se traduzcan en producción, empleo y desarrollo económico local”.

En esa misma línea subrayó que “estamos trabajando con una visión integral, que incluye tanto la producción convencional como no convencional, apuntando a que las empresas que lleguen a la Provincia, lo hagan con planes de inversión claros, compromisos ambientales y garanticen la contratación de mano de obra local”.

Cabe destacar que la AOG AOG 2025 ,que se extenderá hasta mañana jueves, es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

Con más de 35.000 m² de superficie expositiva y la participación de más de 400 empresas y organismos institucionales, reúne a profesionales, especialistas y empresarios de toda la cadena de valor, constituyéndose en un espacio clave para debatir el futuro, impulsar proyectos y fomentar alianzas estratégicas.