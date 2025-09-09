Exdelegado de PAMI recordó el "10%" que le pedía el actual candidato

El dirigente liberal Sergio Torres volvió a cuestionar duramente al titular de PAMI Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, a quien vinculó con presuntas prácticas irregulares dentro del organismo.

“Él compró un personaje, no las ideas de la libertad. Hoy, sin el paraguas de Milei, no es nadie. No sé si llegaría al 8% en una elección en Santa Cruz”, señaló Torres en declaraciones a Radio Nuevo Día.

El exmilitante de La Libertad Avanza recordó además el episodio que derivó en su enfrentamiento con Guzmán, cuando siendo delegado en Caleta Olivia se conoció un audio en el que se pedía a una médica entregar el 10% de su sueldo. “Yo pedí un profesional para auditar, no un militante. Cuando ella se negó a aportar, me dijeron que mi cabeza estaba en juego. Hice la denuncia en la justicia federal y está en investigación”, explicó.

Torres subrayó que su denuncia busca marcar un precedente frente a lo que considera un uso político de la gestión. “No se puede condicionar a los trabajadores con aportes indebidos ni transformar un organismo en un espacio de militancia”, afirmó.

En cuanto al panorama político, expresó que, aunque se define como liberal y espera que al gobierno nacional le vaya bien, considera necesario “hacer una autocrítica del entorno de Milei y de las formas agresivas que no ayudan al debate democrático”.