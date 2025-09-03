Aseguran transparencia en la licitación de áreas petroleras

El jefe de Gabinete y candidato a diputado nacional por el frente Por Santa Cruz, Daniel Álvarez, destacó la reciente firma del decreto que autoriza el llamado a licitación por las áreas que abandona YPF.

Dijo que esta instancia, enmarcada en un proceso de transparencia, posibilitará recuperar fuentes laborales para trabajadores petroleros y de la construcción y además reactivará la economía de la provincia con el ingreso de nuevas regalías.

En lo que se refiere a obras públicas, sostuvo que la gestión del gobernador Claudio Vidal está dando ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien.

Álvarez formuló estas declaraciones a medios periodísticos durante la recorrida por las obras del polideportivo que el gremio petrolero (SIPGER) construye en Caleta Olivia.

También hizo referencia a su compromiso político de cara a las elecciones nacionales subrayando que “si el pueblo santacruceño nos honra con su voto, vamos a golpear la mesa en el Congreso para hacer escuchar el reclamo de Santa Cruz que le ha dado recursos al país durante muchísimos años y merece una distribución equitativa de los fondos nacionales”.

Finalmente, llamó a la participación ciudadana en los comicios del 26 de octubre, instándola a optar por las listas de candidatos prefieran, pero que lo importante es que no permanezca ajena.

Por otra parte, en el discurso que pronunció ante numerosos trabajadores que se concentraron en las obras del polideportivo, dijo que es necesario dejar atrás la imagen de corrupción el gobierno anterior ya que a Santa Cruz se la tildó como “la cuna de la corrupción”.