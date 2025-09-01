Vidal formalizó el llamado a licitación de áreas petroleras

El gobernador Claudio Vidal anunció el domingo la firma del decreto que habilita el llamado a licitación de diez áreas hidrocarburíferas que fueron abandonadas por YPF en la zona norte de Santa Cruz.

La medida, que será oficializada este lunes con la publicación de los edictos correspondientes, constituye un paso clave en la política energética del gobierno santacruceño para recuperar producción, empleo y recursos para la provincia.

Se trata de bloques convencionales, los cuales volverán a ser puestos en producción a través de un esquema transparente y competitivo. Los mismos son los siguientes:

Los Perales – Las Mesetas

Las Heras – Cañadón de la Escondida

Cañadón León – Meseta Espinosa

El Guadal – Lomas del Cuy

Cañadón Yatel

Pico Truncado – El Cordón

Cañadón Vasco

Barranca Yankowsky

Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte

Los Monos

El proceso licitatorio será conducido por FOMICRUZ, empresa provincial que asumió la titularidad de las concesiones tras la salida de YPF. Además, se estableció que las compañías que resulten adjudicatarias deberán presentar planes de inversión concretos, garantizar la contratación de mano de obra local y cumplir con estándares ambientales estrictos.

De esta manera se busca ordenar el mapa energético, promover la llegada de nuevas operadoras y asegurar trabajo y mayores recursos fiscales para fortalecer la economía provincial.