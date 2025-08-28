El proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Santa Cruz que había provocado acusaciones cruzadas, fue aprobado este jueves por la Legislatura con 13 votos positivos, 9 negativos y 2 abstenciones.

Aprueban elevar de 5 a 9 los miembros del Tribunal de Justicia

De esta manera, el gobierno de Claudio Vidal logra su objetivo de ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, elevándolo de 5 a 9.

La iniciativa fue cuestionada por los diputados opositores argumentando que la misma implica un incremento del presupuesto en el ámbito judicial y que el objetivo del Ejecutivo es colocar cuatro nuevos miembros en el STJ para lograr un “equilibrio político".

Por su parte, el oficialismo la justificó en el crecimiento poblacional, asegurado además que la sociedad demanda una Justicia más transparente y funcional y que esta ampliación ayudará a eso.

Pedro Muñoz, diputado por la CC-ARI, quien recientemente lanzò su candidatura a diputado nacional por el mismo espacio, se abstuvo y reclamó que el oficialismo tenía que haber permitido participación de todos los espacios.

A su vez, Adriana Nieto, del bloque oficialista que fue la encargada de presentar el proyecto, dijo que “la Justicia va a funcionar cuando la cabeza empiece a funcionar",

En tanto, Rocío García, diputada de la oposición que atraviesa su segundo mandato, sostuvo que la Justicia es el último reducto kirchnerista en Santa Cruz y pidió "respeto ante las diferencias".

Con esta aprobación, en las próximas semanas empezará la danza de nombres para las cuatro vocalías que se deberán ocupar. Ahora resta la reglamentación del Poder Ejecutivo.