Jairo Guzmán dice que las encuestas favorecen a LLA

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, asegura que la lista que encabeza figura en primer lugar en el orden provincial, según encuestas realizadas por otras fuerzas políticas.

Guzmán es el principal referente de LLA en esa provincia, tiene 42 años, reside en Río Gallegos y el gobierno nacional le asignó la jefatura de todas las dependencias del PAMI que funcionan en Santa Cruz.

En la boleta con la que se presenta para las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, va acompañado de Perla Gómez de la Fuente y de Matías Alzugaray como candidatos titulares, recordándose que por esta provincia se renovarán tres bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

El controvertido dirigente estuvo el fin de semana en Caleta Olivia para mantener reuniones partidarias y no rehusó responder a consultas que le formulara El Patagónico sobre las últimas denuncias de corrupción que salpican a funcionarios nacionales de LLA y también a su persona.

En ese sentido consideró el grueso del electorado seguirá apoyando las candidaturas libertarias ya que son falsos los audios que comprometen a Karina Milei y a otros referentes de su entorno por el cobro de “coimas” a un laboratorio de medicamentos, argumentando que todo responde a un ardid electoral del kirchnerismo.

En esa misma línea se despegó de la denuncia que a él le hizo a fines de 2024 el exjefe del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, el cual lo acusó de exigir un aporte del sueldo de una médica auditora contratada por el propio Torres.

Al fundamentar su postura, manifestó que la justicia provincial ya desestimó esa denuncia por falta de mérito, en tanto que aún está pendiente la que se hizo ante el Juzgado Federal local, donde –según sus dichos- está presionando el gobierno de Claudio Vidal para de acreditarlo ya que no en vano le prometió un cargo a Torres en el consejo de administración de Hospital SAMIC de El Calafate.

Por otra parte el referente libertario negó haber sido responsable del retiro de monumento dedicado al periodista y escritor Osvaldo Bayer en cercanías del acceso a Río Gallegos y del busto de Néstor Kirchner que hallaba en el hall del hospital de El Calafate que depende de Nación.

Admitió que si bien por redes sociales convalidó ambas instancias, la decisión de retirar el monumento de Bayer fue de Vialidad Nacional porque constituía un peligro en una curva de la Ruta 3, en tanto que el retiro del busto de Kirchner obedeció a una decisión de las autoridades hospitalarias.

CONTRA VIDAL

Guzmán no es NIC ya que nació en una localidad de partido bonaerense de Quilmes, pero desde muy joven se radicó en Rio Gallegos para dedicarse a la activad comercial, manifestando que decidió incursionar en política para contrarrestar el nefasto accionar del kirchnerismo.

Dijo que buscaba insertarse en un nuevo partido y comenzó a relacionarse con el grupo libertario desde que Javier Milei era diputado nacional.

Cuando se le recordó que el kirchernismo ya no es gobierno en Santa Cruz, respondió con su característica sonrisa señalando que gran parte de los funcionarios de esa estructura siguen actuando dentro del gobierno de Claudio Vidal, al cual también criticó con dureza.

A modo de ejemplo citó que en campaña engañó a los docentes para obtener votos, asegurándoles que iban a tener sueldos similares a los de los trabajadores de la industria petrolera donde, paradójicamente ya se produjeron 3 mil despidos por la salida de YPF de áreas no convencionales, retiro que el propio gobernador solicitaba de manera permanente.

Por otro lado, subrayó que es necesario que LLA tenga una fuerte presencia en la Cámara de Diputados para posibilitar que el gobierno de Milei pueda llevar adelante acciones claves como establecer la libertad sindical y una reforma impositiva que permita la radicación de empresas en el país y de manera particular en Santa Cruz.