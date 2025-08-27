Elecciones de octubre: El Gobierno definió los montos para autoridades de mesa

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial, estableció este miércoles los montos que recibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos que participen en las próximas elecciones de octubre.

A dos meses de los comicios, el gobierno de Javier Milei oficializó el pago de 40.000 pesos en concepto de viáticos para quienes se desempeñen como autoridades de mesa. Adicionalmente, aquellos que completen la capacitación reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un plus de 40.000 pesos, duplicando la remuneración total.

La medida, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, busca “estimular la participación” y mejorar el desarrollo de las votaciones.

Para los delegados judiciales designados por la Cámara Nacional Electoral, el viático será de 80.000 pesos. Además, quienes cumplan con los reportes de eventos e incidencias durante la jornada recibirán un adicional de 40.000 pesos. Por su parte, los encargados de la verificación biométrica de identidad percibirán un total de 120.000 pesos en concepto de viático y capacitación.

El pago de las compensaciones se realizará después de las elecciones, y los beneficiarios podrán elegir entre varias modalidades, incluyendo transferencia bancaria, billetera virtual o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El plazo para percibir el dinero vencerá a los doce meses de la fecha de los comicios.