En Corrientes ganó Valdés y el candidato de Milei quedó cuarto

El libertario Lisandro Almirón fue superado por el kircherista Martín Ascúa y también por Ricardo Colombi. Votó más del 70% del padrón.

El candidato de Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, se imponía con el 52.61% de los votos en las elecciones a gobernador de Corrientes --con el 11,22% de las mesas escrutadas--. En segundo lugar quedó el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, con el 20.1% de los sufragios. De este modo, no habría segunda vuelta el próximo 21 de septiembre.

El tercer puesto fue para Ricardo Colombi, de Encuentro por Corrientes, que acumulaba el 17.27% de los votos. Mientras, el candidato libertario, Lisandro Almirón, quedaba en cuarto lugar, con solo el 8.24% de los sufragios.

Corrientes celebró este domingo las elecciones 2025 para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés. El proceso electoral se desarrolló sin mayores complicaciones, desde las 8.00 hasta las 18.00 en los 373 centros de votación habilitados.

Cerca de las 23, y desde el Comité Central de la UCR (Unión Cívica Radical), el candidato a gobernador por Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, agradeció a los correntinos y confirmó su triunfo. “Hoy Corrientes decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”. Luego se refirió a la nueva gestión que continuará la de su hermano, el actual gobernador, al decir: “Cerramos esta página y empezamos a trabajar, ¡muchas gracias, Corrientes!”.

En relación con el vínculo que propondrá con la Casa Rosada, el gobernador electo indicó: “Tenemos que avanzar en el diálogo maduro, el consenso es lo que construye a las naciones y las hace grandes”.