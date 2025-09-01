El empresario es uno de los investigados en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Así es la caja de seguridad de uno de los dueños de la droguería

Se conocieron fotos de la caja de seguridad, con dólares, del empresario Jonathan Kovalivker, uno de los principales investigados en la causa de las presuntas coimas, a partir de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. Es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina y de los principales investigados en la causa por supuesta corrupción vinculada a la ANDIS.

La imagen data de mediados de agosto, cuando se hicieron allanamientos en la casa del empresario en su casa en Nordelta, por orden del juez federal Sebastián Casanello. En esa oportunidad no encontraron al ejecutivo, que huyó del lugar. En la imagen se ven bandas elásticas sueltas, y la sospecha es que se llevó dólares de la caja fuerte antes de escapar del barrio cerrado.

Justamente para la Justicia el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró para que Kovalivker pudiera huir en medio de los operativos por el escándalo de presuntas coimas en ANDIS. Frente a esa sospecha Casanello procesó a De Vicentis “por considerarlo autor de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento”.

El juez además estableció un embargo sobre sus bienes de $2 millones. Por otro lado, declaró la incompetencia del juzgado a su cargo para seguir con esta investigación, que será remitida a un tribunal con jurisdicción en la localidad en la que se encuentra el country Nordelta.

La semana pasada Casanello dispuso el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa de los audios en los que el extitular de la Agencia de Discapacidad habló sobre supuestos pagos para facilitar contratos con droguerías.

La medida alcanza a entre otros a exfuncionarios, como el ex titular de la ANDIS y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.