Un contrato le puede sumar nuevos problemas judiciales a Karina Milei

La justicia investiga a la funcionaria por la contratación de su amiga Andrea Juárez en la Secretaría General de la Presidencia.

La sombra de Comodoro Py vuelve a posarse sobre Karina Milei. La fiscal Alejandra Mangano le pidió a la secretaría general de la Presidencia, que ella encabeza, que informe los detalles de la contratación de su gran amiga Andrea Juárez, quien había dicho que su función consiste en asistir a la hermana del Presidente en “cosas personales que requieren de alguien de mucha confianza”.

La mujer estaría contratada bajo el sistema nacional de empleo público, previsto para funciones administrativas o profesionales.

La solicitud de información reclama precisiones sobre el tipo de contrato, las fechas, las tareas asignadas y el legajo personal. Los delitos en danza son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude.

Este no es la primera causa judicial que acecha a la hermana de Javier Milei. Su nombre, de hecho, encabeza la causa $LIBRA, donde aparece denunciada –igual que el mandatario y otras personas—por posible cohecho vinculado a pedidos de dinero a cambio de reuniones en el contexto de la cocina de negocios con criptomonedas y tecnologías.

También está pendiente dilucidar su papel en la trama de direccionamientos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde en los famosos audios de Diego Spagnuolo a ella se le adjudicaba quedarse con un tres por ciento.

La denuncia por la cuestionada contratación de Juárez es una de las varias presentadas por la diputada Marcela Pagano. En este caso destacó que la propia amiga de Karina dijo en una entrevista del periodista Nicolás Baintrub para la revista Gatopardo, que su trabajo consiste en asistirla en cuestiones privadas. Eso, explicó, resulta incompatible con cualquier justificación funcional que legitime la percepción de un salario público”. Las cuestiones personales, dijo, “no constituyen una finalidad que el Estado pueda o deba sufragar con recursos del Tesoro Nacional”.

Para colmo, sostuvo Pagano, no hay registro de que Juárez concurra de manera regular a trabajar a la Casa Rosada. En 2025 habría solo dos ingresos registrados allí: uno el 6 de marzo entre las 16.08 y las 17.48 horas y otra el 11 de agosto entre las 13 y las 21.19. Figurarían como ingresos autorizados por Karina. Estuvo en su secretaría, afirma la denuncia, 9 horas 59 minutos en total “lo que resulta incompatible con cualquier modalidad de prestación laboral efectiva y regular”.

Fuente: Página 12