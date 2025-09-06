El gobierno intimó a ADOSAC a pagar multa de 13 mil millones

El gobierno de Santa Cruz intimó a la Asociación Docente de Santa Cruz a pagar una multa histórica de 13.000 millones de pesos por haber realizado un paro durante la conciliación obligatoria.

Desde sus redes sociales, el gremio calificó la medida como "absurda e ilegal" y señaló que no tiene precedentes en todo el país, ni por el tipo de sanción ni por el monto que representa diez veces más que todo el patrimonio de la asociación.

Al mismo tiempo, el gremio subrayó que cuando se llevó a cabo su Congreso Provincial se hizo un llamado al gobernador Claudio Vidal para retomar el diálogo y se comprometió a suspender los paros previstos si el gremio era convocado a paritarias.

Sin embargo, “la respuesta del gobierno fue una tremenda medida antisindical", en clara alusión al anuncio de descuentos de haberes a quienes se plegaron a los paros

Por tal motivo, desde la Comisión Directiva de ADOSAC adelantaron que responderán en el plano legal y llamaron a sus afiliados a redoblar la firmeza de su acción ante lo que consideran un ataque a los derechos sindicales. La primera convocatoria será la asamblea de trabajadores prevista para este sábado en Río Gallegos.

El gremio también hizo un llamado a otras organizaciones sindicales y democráticas para manifestarse en repudio a la multa y a difundir a nivel nacional la situación, calificando al gobernador como un dirigente que busca "destruir a los sindicatos que reclaman por los derechos de los trabajadores".

Fuente: Nuevo Día