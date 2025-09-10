Allanamientos y secuestro de armas en Turbio y Dufour

La Policía de Santa Cruz realizó entre el lunes y martes de esta semana, ocho allanamientos la localidad de Río Turbio y el paraje Julia Dufour, procediendo a incautar numerosas armas de fuego.

Los operativos ordenados por la justicia tuvieron su origen en una denuncia por amenazas calificadas y presunta infracción a la Ley 26.485 referida a violencia contra la mujer.

Fueron ejecutados por personal de la Comisaria de Río Turbio con el apoyo de la División Fuerzas Especiales Zona Sur y de la División de Investigaciones (DDI) de la Cuenca Carbonífera.

La directivas fueron emanadas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local y además de los allanamientos, es efectuaron requisas personales y vehiculares.

Como resultado, se procedió al secuestro de numerosas armas de fuego cortas y largas de diversos calibres, municiones en cantidad, armas blancas, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sustancias presuntamente prohibidas, que arrojaron resultado positivo en el test orientativo de campo para Cannabis Sativa.

Asimismo, en el marco de las directivas impartidas por la Justicia Federal, uno de los investigados fijó domicilio tras el hallazgo de sustancia vegetal, en tanto que otros involucrados quedaron a disposición del magistrado interviniente, con la obligación de establecer domicilio.