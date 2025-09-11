El Poder Ejecutivo de Santa Cruz envió a la Legislatura las cuatro ternas de postulantes a ocupar 4 nuevos cargos de vocales en el Tribunal Superior de Justicia, que pasará a tener 9 integrantes.

Este jueves se definen los futuros integrantes del Tribunal de Justicia

Desde la izquierda, los posibles nuevos vocales del TSJ: José González Nora, Gabriel Contreras, Juan de la Vega y Sergio Acevedo,.

La designación de los mismos se resolverá en la sesión ordinaria de este jueves.

Vale recordar que proyecto de Ley presentado por el oficialismo fue aprobado por mayoría en la sesión ordinaria del 28 de agosto, con 13 votos positivos, 9 negativos y 2 abstenciones, fundamentándose la ampliación del número de vocales en el TSJ en la necesidad de responder a “la creciente demanda poblacional, garantizar imparcialidad, celeridad, eficacia y equilibrio dentro del Poder Judicial, lejos de prácticas espurias, maniobras y entramados políticos que sólo benefician a un grupo minoritario”.

Serán los legisladores los que deberán elegir un nombre de cada terna, cuyas identidades fueron reveladas por el diario La Opinión Austral y son las siguientes:

1) Gabriela Analía Castro, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich.

2) Sergio Edgardo Acevedo, Norberto Miguel Castello y Marcelo Urbano Quintero.

3) Juan Lucio Ramón De la Vega, Natalia Linardi y Julian Michavila.

4) Ramiro Esteban Castillo, José Antonio González Nora y David Ezequiel Ghizzardi.

De los postulados, fuentes confiables revelaron a El Patagónico los que tendrían mayor consenso para incorporarse el cuerpo colegiado.

Uno de ellos Sergio Acevedo, exintendente de Pico Truncado , exgobernador y actual diputado nacional que culmina su mandato el 10 de diciembre (reemplazó en ese cargo a Claudio Vidal cuando éste fue elegido gobernador)

Otro de los posibles designados es Gabriel Nolasco Contreras Agüero, quien tiene 22 años de trayectoria en la justicia provincial. Fue fiscal durante 9 años y desde 2017 es titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 en Caleta Olivia y al mismo tiempo subroga el Juzgado Juvenil.

A la nómina de posibles futuros vocales se suman José Antonio González Nora, actual secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia y Juan Lucio De la Vega, residente en Río Gallegos