Trabajadores de Canal 9 no cobran y sigue la incertidumbre

Dirigente gremial denunció que los 20 empleados del canal aún no perciben sus salarios ni aguinaldos, mientras la titularidad de la empresa permanece confusa.

La situación laboral en Canal 9 continúa siendo crítica. Según informó Adriana Gatica, secretaria general del SATSAID, los 20 trabajadores del canal que ahora se denomina AZM Tv siguen sin cobrar sus salarios ni los aguinaldos correspondientes, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la titularidad de la emisora.

“Para nosotros sigue siendo Canal 9, bajo la administración de Daniel Fasciglione y los señores Nicotra y Velar Zambarro. No tenemos documentación que confirme que AZM sea ahora propietaria del canal”, explicó Gatica en diálogo con FM La Petrolera.

La dirigente sindical detalló que algunos representantes del canal se presentaron ante las autoridades, pero aclararon no tener conocimiento sobre la administración ni la contabilidad de la empresa. En tanto, la próxima audiencia fue programada para el viernes 3 de octubre a las 10, donde se realizarán nuevos pedidos y exigencias por parte del sindicato.

A pesar de la falta de pagos y la incertidumbre sobre la administración del canal, los trabajadores siguen cumpliendo sus funciones, confiando en que las próximas audiencias y gestiones del sindicato logren avances. “Seguimos citando y esperando respuestas de los responsables porque no podemos quedarnos sin herramientas ni información para proteger a los trabajadores”, concluyó Gatica.