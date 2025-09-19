El abogado laboral Jorge Echelini advirtió que la situación de los empleados de Canal 9 es “gravísima” y no descartó avanzar en la judicialización del conflicto.

"Tenemos dueños que en los papeles no figuran como tales"

El abogado laboral Jorge Echelini se refirió a la crítica situación que atraviesan los trabajadores de Canal 9 de Comodoro Rivadavia y alertó sobre la gravedad del conflicto. “Hoy la situación es gravísima porque tenemos dueños que en los papeles no figuran como tales”, expresó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Echelini recordó que “Canal 9 en 20 años fue cambiando de propietarios, es un medio televisivo que cada vez está más empobrecido y conflictuado”. En este sentido, subrayó que la problemática del canal se enmarca en una crisis que afecta a la ciudad desde hace más de dos décadas.

El letrado remarcó que existe “una deuda salarial grave con todo el universo de trabajadores” y denunció “serias conductas de vaciamiento” por parte de la actual conducción.

Asimismo, adelantó que las instancias administrativas previas a un litigio judicial se encuentran en su tramo final. “Si en la próxima audiencia no tenemos respuestas satisfactorias, vamos a judicializar esta cuestión”, concluyó.