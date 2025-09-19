Una mujer golpeó a una menor que peleaba con su hija

La Fiscalía de Puerto Madryn imputó a una madre por golpear a una adolescente de 14 años que se peleaba con su hija en la vía pública.

La situación quedó registrada en videos de testigos y si bien la imagen no es nítida, se trata del instante en que la mujer agrede a la adolescente fuera de la escuela.

Las dos adolescentes de 14 años se iban a enfrentar en una pelea a la salida del colegio cuando la madre de una de ellas, en lugar de evitar el hecho, sostuvo la mochila de su hija y le golpeó en el rostro a la menor. Ocurrió este martes a las 12,30 horas en la escuela Nº 750 de Puerto Madryn. Para la agresora, se dispuso prohibición de acercamiento al establecimiento y a la víctima. Además, tiene antecedente condenatorio por intento de homicidio.

La situación quedó registrada en videos de testigos y circuló entre los estudiantes de la institución. Según se informó desde el área de prensa, la Fiscalía formuló cargos por lesiones leves agravadas a una madre, de 37 años, por golpear a la adolescente en la vía pública. La víctima resultó con lesiones en la cara.

La funcionaria de fiscalía Natalia González formuló cargos contra la mujer por el delito de lesiones leves con alevosía, y solicitó la imposición de medidas cautelares por seis meses.

La jueza María Alejandra Hernández dispuso una prohibición de acercamiento de tres meses respecto de la víctima, su grupo familiar y la escuela donde ocurrió el hecho. Se tuvo en cuenta, además, que la imputada posee un antecedente condenatorio por tentativa de homicidio, por lo cual la pena dispuesta sería de efectivo cumplimiento.