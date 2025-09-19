Transportaban carne sin cadena de frío

La irregularidad fue detectada en el empalme de las rutas 26 y 39. La mercadería resultó incautada.

Personal policial del Área de Grupos Especiales de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia decomisó este viernes carne transportada sin la cadena de frío requerida.

El procedimiento se efectuó a las 12.50 en el cruce de las rutas 26 y 39.

En ese lugar, distante 80 kilómetros del casco urbano, se controló una Toyota Hilux, donde era transportado un bovino despostado.

Al ser un transporte no apto para el traslado, se labró un acta por infracción al Código Alimentario Argentino.

Además, se dio intervención a las autoridades de SENASA, Área Inocuidad Comodoro Rivadavia que determinó el secuestro e incineración de la carne.