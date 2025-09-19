Un hombre de 34 años fue detenido en la madrugada de este viernes en la estación de servicio YPF de avenida Ítalo Dell Oro, en Km 8, luego de constatarse que tenía un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de Esquel.

Detuvieron en Km 8 a un hombre con pedido de captura vigente en Esquel

El hecho ocurrió entre las 2:00 y las 3:15, cuando personal de la Policía Adicional solicitó la presencia de un móvil al advertir la actitud agresiva del sujeto, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.

Una ambulancia del servicio 107 acudió al lugar para asistirlo, y también intervino la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que le realizó un test de alcoholemia con resultado negativo.

Tras cargar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que pesaba sobre él un requerimiento judicial vigente en Esquel. Inmediatamente se dio aviso a la Oficina Judicial de esa ciudad, que dispuso que el hombre permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención, la cual se llevará a cabo en el transcurso del día.

En el caso intervienen el fiscal de Esquel, doctor Mauro Beloqui, y el juez penal de turno, doctor Ricardo Rolón.