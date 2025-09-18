La diputada libertaria que votó contra la universidad pública y entregaba títulos truchos

Nadia Judith Márquez, legisladora de La Libertad Avanza, se opuso a la ley de financiamiento universitario. En Neuquén fue condenada por otorgar certificados falsos en instituto sin validez oficial.

Nadia Judith Márquez, diputada nacional por La Libertad Avanza, votó en contra de la ley de financiamiento universitario. Su decisión reavivó críticas en torno a sus antecedentes judiciales, ya que, en su provincia de origen, Neuquén, fue condenada en una causa penal por la entrega de títulos apócrifos en dos institutos terciarios.

La Justicia la halló responsable del delito de “estafa y otras defraudaciones” por otorgar certificados irregulares de cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una supuesta universidad sin acreditaciones oficiales. Para evitar una pena de prisión, Márquez cumplió una probation.

De formación abogada y también pastora evangélica, estudió en una universidad privada. Actualmente es vicepresidenta de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). En la pandemia, se expresó contra la vacunación, al afirmar que podía modificar el ADN e incluso contener chips de control mental.