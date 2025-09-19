Detenido al intentar robar en un auto estacionado sobre Rivadavia

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en Comodoro Rivadavia, acusado de intentar robar elementos del interior de un vehículo estacionado en avenida Rivadavia, casi esquina Pastor Schneider.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40, cuando el centro de monitoreo alertó a la policía sobre la presencia de un individuo que había dañado la luneta de un automóvil Chevrolet Corsa rojo. Según el parte oficial, el sospechoso sustrajo una amoladora marca Phillips con su estuche y se dio a la fuga a pie por calle Pastor Schneider.

A los pocos metros fue interceptado e identificado como O.A.E.F., de 30 años, quien quedó detenido. En el lugar intervino personal de criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Alan Larrue, dispuso la devolución del elemento sustraído y la Oficina Judicial, representada por la doctora Agustina Huaiquil, ordenó que el detenido permanezca bajo custodia hasta la audiencia de control de detención, que será fijada por el juez penal Martín Cosmaro.