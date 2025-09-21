Después de la discusión que mantuvieron en el barrio Máximo Abásolo, el hombre se dirigió al barrio José Fuchs y destrozó el cristal de la puerta de la vivienda de la persona con lo que había discutido horas antes. El violento fue detenido por la policía. También se comprobó que conducía bajo los efectos del alcohol.

Fue a su casa y le destrozó la puerta luego que discutieran en una fiesta

Personal policial de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia intervino este domingo a la madrugada en un incidente registrado en la calle Islas Orcadas al 300, a partir de una denuncia por daños en el vidrio de la puerta de ingreso a una vivienda.

La denunciante indicó que el detenido, quien es su padrino de religión, causó los daños tras un conflicto ocurrido en una fiesta en el barrio Máximo Abasolo.

La disputa se originó cuando la pareja de la denunciante intervino en una discusión que el aprehendido mantenía con su propia pareja. Debido a esta situación, el aprehendido se presentó en el domicilio de la denunciante y provocó los daños en la puerta.

El hombre fue detenido en el lugar mientras conducía un vehículo particular. Se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, motivo por el cual el vehículo fue secuestrado y el aprehendido quedó a disposición del Tribunal de Faltas.

La Fiscalía y la Oficina Judicial informaron que el detenido permanecerá a disposición del juez Penal de turno hasta la audiencia de control de detención que se celebrará dentro de las próximas 48 horas.