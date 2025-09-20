Incautaron más de siete kilos de droga en Madryn

Seis personas fueron detenidas. Además de la droga, secuestraron dinero en efectivo, vehículos y elementos de interés en el marco del operativo “Entrega Fantasma”, llevado a cabo por la Policía del Chubut. Las actuaciones incluyeron allanamientos simultáneos en Puerto Madryn y Buenos Aires.

La Policía del Chubut llevó adelante el Operativo “Entrega Fantasma”, que permitió desarticular una organización criminal que operaba en Puerto Madryn y que tenía conexiones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, bajo la conducción del comisario Nicolás Davies, realizó durante el viernes nueve allanamientos simultáneos en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut de la ciudad del Golfo, y en el barrio Ramón Carrillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se extendió entre las 16 y las 22, con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos de la fuerza provincial.

DETENCIONES Y SECUESTROS

Como resultado del operativo, fueron detenidas seis personas mayores de edad —dos hombres y cuatro mujeres— identificadas como los principales distribuidores de estupefacientes en Puerto Madryn. Además, se incautaron siete ladrillos compactos de marihuana con un peso total de 6,5 kilos, un ladrillo de cocaína de un kilo y sustancias fraccionadas listas para su comercialización. También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, un millón de pesos en efectivo y cuatro vehículos que eran utilizados para el transporte y la distribución de la droga, junto a otros elementos de interés para la causa.

CADENA DE DISTRIBUCIÓN

La pesquisa, desarrollada durante varios meses con tareas de inteligencia, permitió establecer que la organización recibía droga proveniente del norte del país, que luego era distribuida principalmente en Puerto Madryn. La banda era liderada por una mujer con antecedentes por delitos similares, quien quedó detenida y a disposición de la Justicia.

INTERVENCION JUDICIAL

La causa se encuentra en trámite ante el Juzgado Penal de Instrucción N.º 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, con la Secretaría del Dr. La Torre y la Fiscalía Federal del Dr. Fernando Gelvez.

La investigación se enmarca en una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 sobre tráfico de estupefacientes.

ARTICULACION FEDERAL

El operativo fue encabezado por el Jefe y Subjefe de la Policía del Chubut, junto al Director de Seguridad, Director de Policía Judicial y el Jefe del Área Drogas Peligrosas, con la colaboración de distintas divisiones policiales provinciales. Asimismo, se contó con la participación del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, que prestó apoyo en los procedimientos realizados en Buenos Aires.