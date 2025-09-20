Cómo salió de la operación Thiago Medina

Su ex pareja y madre de sus hijas compartió el parte médico. El ex Gran Hermano lucha por su vida.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, fue sometido a una cirugía torácica tras un accidente de tránsito. Según el parte médico, la intervención fue sin complicaciones y el joven se encontraba estable. Así lo hizo saber su expareja y madre de sus pequeñas hijas, Daniela Celis quien compartió su estado de salud tras la operación.

El joven de 22 años lleva ocho días internado, tras un fuerte accidente vial por el que se le extirpó el bazo y ahora, tal como explicó Celis, el exparticipante cuenta con “buena reparación costal”. La misma influencer indicó que Medina “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, explicó que “se encuentra estable” y destacó que el padre de sus hijas “no requiere drogas para mantener la presión estable”.

No obstante, la también exparticipante del reality en donde se conocieron, insistió en el pedido de rezos en nombre de Thiago: “Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración porque toda la fe, luz y fuerzas llegan”.

“Durante la noche y la mañana le hicieron transfusiones de sangre, dos veces anoche y hoy a la mañana para que estuviera preparado para la intervención”, contó más temprano la periodista Pia Shaw.

De acuerdo a la información a la que había accedido, sostuvo que el exparticipante de Gran Hermano no tenía fiebre y que la junta médica decidió así avanzar con la cirugía. “La operación es fundamental para seguir adelante. Él está con respirador”, afirmó.

En cuanto al motivo de la operación a más de una semana de su accidente en moto, Shaw contó que “tienen que reparar huesos y usar implantes en cada costilla rota. Tiene que sacar todas las astillas de su cuerpo. Tiene 8 costillas rotas y muchos huesos fracturados”.